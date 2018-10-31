Богдан Монич вошел в Комиссию по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия

Высший совет правосудия 30 октября 2018 года рассмотрел вопрос об утверждении изменений в персональном составе Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия. Об этом сказано на сайте ВСП.
Докладчик — член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова сообщила, в соответствии с частью второй статьи 150 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» при Высшем совете правосудия действует Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия (далее — Комиссия), которая образуется в соответствии с законом.
Согласно части второй статьи 29 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» в состав Комиссии входят:
- два члена Высшего совета правосудия, которые не являются судьями или судьями в отставке;
- два члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые не являются судьями или судьями в отставке;
- два члена Совета судей Украины;
- три судьи Верховного Суда.
Частями третьей, четвертой указанной статьи определено, что Высший совет правосудия принимает решение об утверждении персонального состава Комиссии на основании и в пределах предложений указанных субъектов формирования Комиссии.
26 октября 2018 года решением Совета судей Украины №64 прекращены полномочия в составе Комиссии члена Совета судей Украины Евгения Мезенцева и делегирован для включения в состав Комиссии член Совета судей Украины Богдан Монич.
Заслушав члена Высшего совета правосудия Татьяну Малашенкову, ВСП решил утвердить это предложение. Таким образом, в Комиссию вошел судья Седьмого апелляционного административного суда Богдан Монич.
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