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Российские санкции в отношении Украины коснутся 360 компаний

31 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Российское правительство завершает подготовку специальных мер экономического характера в отношении ряда компаний и граждан Украины, передает Pravo.ru.

Соответствующее постановление будет передано на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву в ближайшее время, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правительстве. Инсайдер утверждает, что санкции коснутся 360 компаний и более 50 физлиц.

Персональный состав санкционного списка пока неизвестен. «Там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не против при этом заработать на этих самых отношениях», — говорит собеседник.

В прошлый понедельник Владимир Путин подписал указ о применении контрсанкций в связи с «недружественными действиями» Украины. Правительству было поручено проработать эти меры. Позже Медведев анонсировал санкции, включающие блокировку активов украинских предпринимателей в России.

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