Сегодня 31 октября 2018 года, 12:46

Минюст сообщил, сколько долгов по зарплате удалось взыскать с апреля

За год представителями Министерства юстиции Украины было взыскано 381 млн грн долгов по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми отношениями. Об этом сказано на сайте ведомства.

2 апреля 2018 года Министерство юстиции начало кампанию по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, в рамках которой был составлен антирейтинг предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями. С тех пор Министерство юстиции принимает целый комплекс мер по ликвидации задолженности по заработной плате, в результате чего произошли изменения в антирейтинге предприятий-должников.

«Мы наблюдаем положительную динамику взыскания задолженности с предприятий, в частности, с начала года органами государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей более 381 млн грн задолженности по заработной плате. При этом задолженность полностью погашена в отношении 27 700 работников», — отметила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

«Конечно, за полгода какие-то предприятия полностью или частично погасили свои долги и выбыли из антирейтинга, зато другие поднялись в нем в связи с предъявлением в органы государственной исполнительной службы для исполнения новых исполнительных документов от взыскателей, что свидетельствует о повышении доверия граждан к органам ГИС», — отметила Светлана Глущенко.