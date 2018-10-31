Минюст сообщил, сколько долгов по зарплате удалось взыскать с апреля

За год представителями Министерства юстиции Украины было взыскано 381 млн грн долгов по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми отношениями. Об этом сказано на сайте ведомства.
2 апреля 2018 года Министерство юстиции начало кампанию по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, в рамках которой был составлен антирейтинг предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями. С тех пор Министерство юстиции принимает целый комплекс мер по ликвидации задолженности по заработной плате, в результате чего произошли изменения в антирейтинге предприятий-должников.
«Мы наблюдаем положительную динамику взыскания задолженности с предприятий, в частности, с начала года органами государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей более 381 млн грн задолженности по заработной плате. При этом задолженность полностью погашена в отношении 27 700 работников», — отметила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.
«Конечно, за полгода какие-то предприятия полностью или частично погасили свои долги и выбыли из антирейтинга, зато другие поднялись в нем в связи с предъявлением в органы государственной исполнительной службы для исполнения новых исполнительных документов от взыскателей, что свидетельствует о повышении доверия граждан к органам ГИС», — отметила Светлана Глущенко.
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