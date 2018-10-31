НААУ призывает коллег подавать заявления о включении в список советников МУС

Виталий Власюк, заместитель председателя Комитета по международным связям НААУ, принял участие в семинаре, проведенном 26 октября в г.Тбилиси Международным уголовным судом в сотрудничестве с Ассоциацией адвокатов Грузии при поддержке Европейской комиссии.
Об этом сказано на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
«Воркшоп был проведен более чем для 50 юристов из Грузии и девяти соседних стран. Рабочий семинар проводился с целью ознакомления с базовой информацией о Международном уголовном суде (МУС), его структурой и проводимыми процедурами. Задача мероприятия — призвать адвокатов, особенно непредставленных регионов, подавать заявления о включении в список советников МУС. Особое внимание МУС уделяет привлечению квалифицированных юристов-женщин. НААУ приветствует стремление МУС, чрезвычайно заинтересована в данном мероприятии и призывает украинских юристов подавать заявления о включении в список советников МУС», — сказано в сообщении.
НААУ планирует провести в ближайшее время подобное мероприятие в Украине.
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