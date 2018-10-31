Сегодня 31 октября 2018 года, 12:46

Татьяна Харебава рассказала о влиянии диджитализации на сферу интеллектуальной собственности

Что такое процесс диджитализации и как он влияет на сферу интеллектуальной собственности? Именно этом вопросам была посвящена лекция руководителя юридического департамента Sport Labs Group Татьяны Харебавы в рамках модуля «Право интеллектуальной собственности в цифровой экономике» Legal High School.

В начале лекции Татьяна Харебава уточнила, что же стоит понимать под термином «диджитализация». По ее словам, ресурс «Википедия» отождествляет понятия «диджитизация» и «диджитализация» и указывает на то, что это процесс преобразования информации в цифровую, то есть в информацию, которая может считываться компьютером. В то же время ресурс coresystems различает понятия «диджитизация», «диджитализация» и «диджитал-трансформация». По словам спикера, такое разграничение является правильным. Так диджитизация — это первый шаг перевода информации в цифровой вид. «А диджитализация — это процесс, при котором определенные объемы цифровой информации посредством программного обеспечения мы можем упростить, систематизировать, проанализировать и заставить работать на себя. К примеру, это система биллинга рабочего времени или «CRM-система», — подчеркнула лектор. Диджитал-трансформация — это создание новых моделей бизнеса благодаря диджитизации и диджитализации. Такими формами бизнеса являются социальные сети, market place, поисковые системы, виртуальная реальность, искусственный интеллект, технологии big data и Internet of things.

Также лектор рассказала о средствах продвижения бизнеса в интернете и раскрыла вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности. В частности, одним из таких средств является использование meta-tags — невидимой для пользователей информации в форме одного или нескольких слов, размещенных на сайте, позволяющей занять первые позиции среди результатов поисковых систем. Основные нарушения связаны с использованием репутации и узнаваемости известных компаний. Татьяна привела примеры судебных решений относительно применения meta-tags:

— по делу «Road Tech Computer Systems Limited v Mandata (Management and Data Services) Limited», в котором суд установил, что использование Mandata ТМ Road Tech Computer Systems Limited «Road Runner» в meta-tags является нарушением прав интеллектуальной собственности со стороны Mandata;

— по делу «Reed Executive plc v Reed Business Information», где было установлено, что использование Reed Business Information видоизмененной ТМ Reed Executive plc «Reed» + Elsevier в мета-тегах является нарушением прав интеллектуальной собственности со стороны Reed Business Information;

— по делу «Emmanuel Odin v Sarl le Ludion», в котором судьи установили, что использование слова «odin» в качестве ключевого слова на веб-странице www.leludion исходного сайта .com является рекламой за счет Sarl le Ludion, что приводит к причинению вреда и нарушает права интеллектуальной собственности.

Средством продвижения бизнеса является использование платных онлайн-рекламных сервисов. По словам лектора, основные нарушения в этом случае касаются использования наименований известных торговых марок в «ключевых словах».

Также Татьяна Харебава рассказала о таких средствах продвижения бизнеса, как баннерная реклама, гиперссылки, Framing, и представила некоторые кейсы относительно нарушения прав интеллектуальной собственности в связи с их использованием.