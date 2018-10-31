Правительство примет военно-медицинскую доктрину Украины

Кабинет Министров Украины на заседании 31 октября с.г. примет военно-медицинскую доктрину Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информацию на «Урядовом портале».
Согласно повестке дня, правительство также рассмотрит законопроект о внесении изменений относительно совершенствования законодательства в сфере миграции. Также КМУ планирует утвердить примерное положение о малом групповом доме, порядок вознаграждения государственным и частным исполнителям, порядок проведения оборонного осмотра Министерством обороны.
Кроме того, на сегодняшнем заседании планируется утвердить финансовый план «Укрспецэкспорта» на 2019 год, а также решить вопрос об отчуждении основных фондов НАК «Нафтогаз Украины».
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине новый Основной Закон?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: