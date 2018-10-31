Сегодня 31 октября 2018 года, 12:46

Правительство примет военно-медицинскую доктрину Украины

Кабинет Министров Украины на заседании 31 октября с.г. примет военно-медицинскую доктрину Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информацию на «Урядовом портале».

Согласно повестке дня, правительство также рассмотрит законопроект о внесении изменений относительно совершенствования законодательства в сфере миграции. Также КМУ планирует утвердить примерное положение о малом групповом доме, порядок вознаграждения государственным и частным исполнителям, порядок проведения оборонного осмотра Министерством обороны.

Кроме того, на сегодняшнем заседании планируется утвердить финансовый план «Укрспецэкспорта» на 2019 год, а также решить вопрос об отчуждении основных фондов НАК «Нафтогаз Украины».