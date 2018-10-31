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LHS: предвыборная реклама

31 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

О правовом сопровождении освещения избирательных кампаний в СМИ и оформлении отношений с контрагентами в рамках спецкурса «Правовое сопровождение избирательных кампаний» рассказал Николай Торбеев, заместитель председателя Совета адвокатов Черниговской области.

В начале лекции г-н Торбеев обратил внимание на значимость деликатного подхода к организации хорошей рекламы и сотрудничества со СМИ в преддверии выборов.

Спикер отметил, что политической рекламой является размещение или распространение материалов предвыборной агитации с помощью рекламных средств. По его словам, к политической рекламе также относится использование символики или логотипов партий (субъектов избирательного процесса).

Как отметил лектор, предвыборная агитация имеет следующие формы: проведение собраний граждан и других встреч с избирателями, проведение митингов, демонстраций, публичных дебатов, дискуссий и пресс-конференций, обнародование в печатных и аудиовизуальных СМИ рекламы и интервью, распространение и размещение избирательных агитационных материалов, установление агитационных палаток.

Спикер подчеркнул, что реклама может быть скрытой, вводящей в заблуждение относительно реальной цели предвыборной программы.

Г-н Торбеев обратил внимание слушателей на предоставление кандидату на пост Президента Украины, зарегистрированному Центральной избирательной комиссии, права аренды помещений всех форм собственности с целью проведения публичных мероприятий предвыборной агитации за счет средств государственного бюджета.

Вместе с тем было отмечено, что предвыборная агитация в СМИ всех форм собственности за счет средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины осуществляется на условиях равной оплаты за единицу эфирного времени или печатной площади и ограничивается лишь граничным размером расходов избирательного фонда. При этом расценки стоимости единицы эфирного времени или печатной площади не могут меняться на протяжении всего избирательного процесса. Г-н Торбеев подчеркнул, что СМИ не может предоставлять скидку на оплату отдельному кандидату или партии. «Эфирное время за счет средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины предоставляется на основании договора, заключенного между распорядителем текущего счета избирательного фонда и телерадиоорганизацией какой-либо формы собственности», — сказал спикер и добавил, что без заключения данного договора и поступления средств на счет телерадиоорганизации предоставление эфирного времени запрещено.

Г-н Торбеев счел необходимым осветить вопрос санкций в отношении СМИ. «Государственным и коммунальным СМИ в своих материалах, не обусловленных соответствующими соглашениями, запрещено агитировать за или против кандидатов на пост Президента Украины, оценивать их предвыборные программы, предоставлять преимущество в любой другой форме. В противном случае деятельность таких СМИ по решению суда может быть временно приостановлена.

В завершение лекции спикер рассказал об ограничениях, связанных с проведением предвыборной агитации.

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