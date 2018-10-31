Сегодня 31 октября 2018 года, 11:08

LHS: правила организации предвыборного штаба

О способах организации предвыборного штаба, роли и полномочиях юристов в рамках Legal High School рассказал юрист луганского отделения Комитета избирателей Украины Богдан Бондаренко.

Свою лекцию Богдан Бондаренко начал с обозначения проблемных аспектов на этапе организации предвыборного штаба. По его словам, не существует практики постоянного финансирования юристов в сфере избирательного права, таким образом, большинство остаются без финансирования в период между избирательными кампаниями. Это влияет на квалификацию и отсутствие долгосрочных связей с партиями и политиками. Смешивать же обычную юридическую практику и сопровождение жестких избирательных кампаний фактически невозможно: возникает конфликт интересов между обычной деятельностью юриста и интересами предвыборного штаба.

Также спикер перечислил способы, повышающие доверие кандидата к юристам, обратив особое внимание на позитивный опыт и детальную обработку первичного плана на этапе привлечения, то есть следует предвидеть риски, разработать предложения относительно их преодоления и адекватный план действий. Важна также мотивация работы, в том числе нематериальная, а именно: наработка кадровых связей с другими работниками избирательных штабов для будущих избирательных кампаний; реализация определенных идей и технологий, гарантирующих будущий спрос на услуги юриста и, следовательно, отсутствие мотивации к предательству (воспользоваться шансом и получить гонорар за предательство от оппонентов).

Лектор представил слушателям несколько функциональных структур предвыборных штабов.

Вариант первый — «вертикаль». В соответствии с такой структурой предвыборный штаб возглавляет руководитель кампании или начальник штаба, а юрист является его подчиненным. Проблема такой структуры состоит в том, что такие руководители кампании не совсем объективны, поскольку, как правило, они являются выходцами из определенного направления (например, логистики или политтехнологий) и не всегда способны выдержать баланс внутри штаба.

Второй вид структуры — «круглый стол». Такой штаб не имеет руководителя и работает путем согласования между несколькими руководителями направлений, поэтому эффективность структуры, по мнению спикера, несколько хуже.

Третья структура — «контроль кандидата», предвыборный штаб возглавляет кандидат. Эксперт Богдан Бондаренко убежден, что данная структура является наихудшей из всех, поскольку кандидат загружен встречами с избирателями и участием в различных мероприятиях, поэтому не может эффективно руководить штабом.

Последняя структура, о которой рассказал спикер, — «внешний контроль». Руководит штабом донор или его доверительное лицо. Преимущества такой структуры заключаются в более эффективном решении ресурсных вопросов (относительно кадров, транспорта, расходования денежных средств). Менее позитивная сторона данной структуры — существующий конфликт интересов между кандидатами и заказчиками (штабисты вынуждены достигать баланса).

Спикер также упомянул о сфере ответственности юристов в штабах. По его словам, юрист должен проводить аудит юридических рисков кандидатов, формировать избирательные комиссии и контролировать избирательные фонды и отчетность. Кроме того, задача юристов состоит в согласовании предвыборной агитации, противодействии черному пиару, управлении избирательными комиссиями, а также в легальном противодействии подкупу оппонентов.