Сегодня в Шевченковском районном суде г.Киева был оглашен приговор по делу Павла Гречковского.
Напомним: дело против адвоката, члена Высшего совета правосудия, было открыто по части 3 статьи 15, части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Павел Гречковский неоднократно заявлял, что в отношении него организована провокация. Обвинительный акт был передан в Шевченковский райсуд 3 октября 2017 года.
Защита Гречковского указала на множественные процессуальные нарушения, нарушение подследственности со стороны руководства прокуратуры, которое должно было передать расследование этого дела Национальной полиции.
В ходе судебных заседаний в марте 2018 года был допрошен бывший заместитель начальника Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрий Сус. Он дал показания, которые свидетельствовали о заказном характере дела против г-на Гречковского, и назвал фамилию владельца одной из сетей супермаркетов в качестве инициатора уголовного дела против члена ВСП. Г-н Сус подтвердил, что провокация против П.Гречковского удалась правоохранительным органам лишь с шестой попытки, а за ее успешное проведение были обещаны деньги.
Кроме того, в отношении сотрудников правоохранительных органов в деле Гречковского расследуется уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в связи с превышением служебных полномочий.
Суд пришел к выводу, что все доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, не только недопустимы, но и имеют существенные противоречия. Поскольку в ходе судебных заседаний стройной обвинения эти противоречия не были опровергнуты, они не могут быть приняты судом.
В своем приговоре суд постановил Павла Гречковского признать невиновным в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения по части 3 статьи 15, части 4 статьи 190 УК Украины. Предписано вернуть залог и отменить арест имущества.
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