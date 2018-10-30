Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 30 октября 2018 года, 20:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Оглашен оправдательный приговор по делу Павла Гречковского

30 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика
Суд признал доказательства вины противоречивыми Суд признал доказательства вины противоречивыми

Сегодня в Шевченковском районном суде г.Киева был оглашен приговор по делу Павла Гречковского.

Напомним: дело против адвоката, члена Высшего совета правосудия, было открыто по части 3 статьи 15, части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Павел Гречковский неоднократно заявлял, что в отношении него организована провокация. Обвинительный акт был передан в Шевченковский райсуд 3 октября 2017 года.

Защита Гречковского указала на множественные процессуальные нарушения, нарушение подследственности со стороны руководства прокуратуры, которое должно было передать расследование этого дела Национальной полиции.

В ходе судебных заседаний в марте 2018 года был допрошен бывший заместитель начальника Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрий Сус. Он дал показания, которые свидетельствовали о заказном характере дела против г-на Гречковского, и назвал фамилию владельца одной из сетей супермаркетов в качестве инициатора уголовного дела против члена ВСП. Г-н Сус подтвердил, что провокация против П.Гречковского удалась правоохранительным органам лишь с шестой попытки, а за ее успешное проведение были обещаны деньги.

Кроме того, в отношении сотрудников правоохранительных органов в деле Гречковского расследуется уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в связи с превышением служебных полномочий.

Суд пришел к выводу, что все доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, не только недопустимы, но и имеют существенные противоречия. Поскольку в ходе судебных заседаний стройной обвинения эти противоречия не были опровергнуты, они не могут быть приняты судом.

В своем приговоре суд постановил Павла Гречковского признать невиновным в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения по части 3 статьи 15, части 4 статьи 190 УК Украины. Предписано вернуть залог и отменить арест имущества.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 44 (1088) от 30/10/18 Свежий номер

Недвижимость

№ 44 (1088)
Отрасли практики

Поставить на спор

Репортаж

Ценностный комплекс

Тема номера:

Оборотная сторона

Юрдепартаменты

Получить по услугам

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом