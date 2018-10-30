Сегодня 30 октября 2018 года, 17:07

Как заказчику защитить права ИС при создании IT-продукта, рассказала Ольга Белякова (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang)

С лекцией «Интеллектуальная» поддержка IT-сферы» на LHS выступили Ольга Белякова, партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang и юрист Николай Гелетий.

Стандартная схема работы больших аутсорсинговых компаний подразумевает заключение гражданско-правовых соглашений с физическими лицами — предпринимателями, отметила лектор. В то же время немало компаний нанимают работников на условиях трудовых договоров. Такой подход получает все большее распространение с учетом изменений в украинском трудовом законодательстве.

Как отметила г-жа Белякова, в Украине при найме сотрудников руководители, как правило, ограничиваются приказом о зачислении в штат. На Западе же составляются детализированные положения, регламентирующие распределение прав интеллектуальной собственности в трудовых правоотношениях. Ольга Белякова советует разработать детальный трудовой договор и политики в сфере интеллектуальной собственности. Если между сторонами нет никаких договоренностей, то имущественные права делятся пополам. Желательно не допустить ситуации, когда работник придет и скажет, что ему не выплатили авторское вознаграждение за создание продукта. Также важны вопросы, касающиеся конфиденциальности и неконкуренции. Последние положения могут оспариваться в судах. Однако прописать их можно в некоторых случаях в отношении директоров ООО согласно новому закону, добавила г-жа Белякова.

Спикер подчеркнула важность привлечения юридических советников в подобных отношениях. «Я не знаю ни одного случая, когда бы передача прав интеллектуальной собственности проходила «чисто», то есть в полном соответствии с нормами законодательства», — добавила она. Внимание нужно обратить на заключение соглашений с иностранными контрагентами. Отмечалось, что warranty и indemnity, предусмотренные в договорах, заключаемых по английскому праву, имеют ограниченный срок действия. Тем не менее лектор рекомендует включать соответствующие положения в договоры при покупке бизнеса.

Глубокие различия в правовом режиме передачи прав интеллектуальной собственности существуют в законодательстве Великобритании и США. Американцы, как правило, настаивают на распространении на договор законодательства штата Калифорния. Это подразумевает передачу всех прав интеллектуальной собственности, как имущественных, так и неимущественных. В Украине в силу императивных норм законодательства не допускается передача неимущественных прав ИС, поэтому такие положения нужно отобразить в договоре, уточнила г-жа Белякова.

Юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Николай Гелетий раскрыл ряд других нюансов, связанных с трудовыми отношениями. По трудовому договору создается служебное произведение. Имущественные права должны передаваться работодателю. Все, что не было передано по договору, не считается переданным. Трудовые обязанности работника должны быть изложены в должностной инструкции, отмечает г-н Гелетий. Если конкретные обязанности в локальном нормативно-правом акте не закреплены, то работник может говорить, что создавал продукт за пределами своих трудовых обязанностей, то есть ради своих целей. Не так важно, как будет называться внутренний документ, которым устанавливаются обязанности (приказ, инструкция).