Регистрация на участие в конференции завершается 31 октября 2018 года! Успейте зарегистрироваться! На мероприятии будут представлены: нюансы торговли с Республикой Беларусь, особенности государственных закупок и коммерческих торгов, плюсы и минусы локализации производства, а также преференции для инвесторов в производственный сектор.
К участию приглашаются владельцы, топ-менеджмент крупных украинских и международных компаний, в том числе ІТ и промышленного бизнеса, руководители юридических департаментов, инхаус-юристы, а также партнеры и юристы юридических фирм. Программа и регистрация по ссылке: https://belarus.ticketforevent.com/
Дата проведения: 1 ноября 2018 года.
Время проведения: 10.30—14.00.
Место проведения: БЦ «Леонардо» (г. Киев, ул. Владимирская, 52/17, 2-й этаж).
Генеральный медиапартнер — «Юридическая практика».
Образовательный партнер — Legal High School.
В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:
• Беларусь как торговый партнер
• Возможности и льготы для инвесторов
• Защита бизнеса в Беларуси
Контакты:
по вопросам участия — Марина Сидорчук,
+38 096 735 84 93, m.sydorchuk@pravo.ua
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