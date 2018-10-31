Сегодня 31 октября 2018 года, 09:26

Завершается регистрация на конференцию Doing Business with Belarus

Сегодня завершается время регистрации на конференцию

Регистрация на участие в конференции завершается 31 октября 2018 года! Успейте зарегистрироваться! На мероприятии будут представлены: нюансы торговли с Республикой Беларусь, особенности государственных закупок и коммерческих торгов, плюсы и минусы локализации производства, а также преференции для инвесторов в производственный сектор.

К участию приглашаются владельцы, топ-менеджмент крупных украинских и международных компаний, в том числе ІТ и промышленного бизнеса, руководители юридических департаментов, инхаус-юристы, а также партнеры и юристы юридических фирм. Программа и регистрация по ссылке: https://belarus.ticketforevent.com/

Дата проведения: 1 ноября 2018 года.

Время проведения: 10.30—14.00.

Место проведения: БЦ «Леонардо» (г. Киев, ул. Владимирская, 52/17, 2-й этаж).

Генеральный медиапартнер — «Юридическая практика».

Образовательный партнер — Legal High School.

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:

• Беларусь как торговый партнер

• Возможности и льготы для инвесторов

• Защита бизнеса в Беларуси

Контакты:

по вопросам участия — Марина Сидорчук,

+38 096 735 84 93, m.sydorchuk@pravo.ua