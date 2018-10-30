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LHS: типичные основания для отказа в регистрации кандидатов

30 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Спецкурс «Правовое сопровождение избирательных кампаний» в рамках Legal High School сегодня стартовал с лекции Ольги Коцюрубы, советника по юридическим вопросам гражданской сети «ОПОРА». В ходе лекции была раскрыта тема оснований для отказа в регистрации кандидатов и представлена практика обжалования отказов в регистрации кандидатов.

Важными условиями для регистрации кандидатов на пост Президента являются правильное заполнение соответствующей формы анкеты кандидата на пост Президента Украины, наличие автобиографии кандидата, декларации и предвыборной программы на бумажном и электронном носителях. По словам спикера, несоблюдение таких правил влечет за собой отказ в регистрации кандидатов. Кроме того, как отметила лектор, кандидаты в Президенты Украины, выдвинутые партией, дополнительно подают решение высшего руководящего органа партии, принятое в соответствии с ее уставом о выдвижении кандидата на пост Президента Украины, заверенное подписью руководителя партии и скрепленное печатью.

Основаниями для отказа в регистрации также могут быть наличие в предвыборной программе положений, направленных на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного порядка насильственным путем, отсутствие документов, необходимых для регистрации. Ошибки в документах, поданных для регистрации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата.

Г-жа Коцюруба обратила внимание слушателей на существующие проблемы при заполнении документов для регистрации кандидата. «Кандидаты могут пользоваться существующими образцами таких документов, но при этом их стоит проверять на актуальность», — добавила спикер.

Говоря о судебной практике отказа в регистрации кандидата, лектор привела в качестве примера дело №875/19/15 против Дарта Вейдера. В канун выборов кандидат подал налоговую декларацию, в которой была указана измененная фамилия кандидата, при этом в автобиографии и других документах сведений о смене фамилии не было.

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