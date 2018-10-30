Сегодня 30 октября 2018 года, 17:07

Антон Коваль: в нашей практике более чем в 60% случаев доменные споры удается урегулировать в досудебном порядке

В рамках Legal High School состоялась лекция на тему «Защита прав интеллектуальной собственности на торговые марки в сети интернет». Ее автором выступил партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», адвокат, патентный поверенный, доктор философии в области права.

По словам лектора, достаточно часто удается путем переговоров убедить прекратить нарушения прав на торговые марки в доменных спорах. Более чем в 60% случаев эта тактика успешна. По результатам мирных переговоров можно заключить договор о том, что лицо и в дальнейшем не будет совершать нарушений. Чтобы убедить нарушителя домена, можно показать примеры из судебной практики в подобных делах (решение о взыскании с нарушителя около миллиона гривен).

Также юрист рассказал о бренде Kindle, зарегистрированном компанией Amazon. Неожиданностью для компании стало то, что в Украине был зарегистрирован домен Kindle.com.ua. Сначала нарушитель просил выплатить немалую компенсацию. Нарушителю представили правовые аргументы, пригласили в офис и провели с ним переговоры. После этого он решил передать права на домен добровольно.

Судебная защита имеет свои ограничения. Возмещение убытков — самый проблемный аспект. Практика незначительная, так как нет однозначной методики исчисления убытков. Однако юристы оптимистично настроены, поскольку создается IP-суд, который будет компетентно рассматривать подобные дела. Антон Коваль привел в пример следующий кейс: лицо зарегистрировало для услуг телерадиосвязи марку EBay, которая ассоциируется во всем мире с торговым аукционом. Требования в суде касались признания недействительным регистрации, запрета использования этой торговой марки в домене и передачи прав на нарушающий домен.

Эффективным может быть обращение в Антимонопольный комитет Украины (с жалобами на нарушение статей 4 и 151 Закона Украины «О защиты от недобросовестной конкуренции»).

Другой способ защиты — применение уголовной ответственности. Но в данном случае необходимо доказать умысел (доказательством может служить переписка с нарушителем) и причинение ущерба вследствие соответствующих неправомерных действий (хотя высчитать его размер бывает непросто).

Также спикер обратил внимание, что многие ученые считают домен отдельным объектом права интеллектуальной собственности. Но, как следует из закона, домен — это именно отдельная форма использования торговой марки.

Владельцы интернет-магазинов, как правило, считают, что поскольку они продают продукцию, а не производят ее, законодательство не нарушают. С этим лектор категорически не согласен, так как предложение к продаже и продажа товара с незаконным использованием торговой марки также является отдельной формой использования данной марки.

В завершение лекции Антон Коваль подчеркнул, что случаи нарушения прав интеллектуальной собственности в интернете имеют массовый характер, однако бороться с этим явлением можно. Для этого необходимо проводить мониторинг ситуации, разъяснять положения законодательства и оперативно реагировать на нарушения.