Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 30 октября 2018 года, 17:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

LHS: права участников избирательного процесса

30 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Заместитель председателя Совета адвокатов Черниговской области Николай Торбеев рассказал о практических аспектах реализации прав участников избирательного процесса.

Г-н Торбеев начал лекцию с общей характеристики избирательного права и акцентировал внимание на том, что избирательное право предусматривает право каждого человека, имеющего соответствующий возраст, гражданство и ценз оседлости, избирать и быть избранным.

По словам спикера, субъекты избирательного процесса являются основными его участниками. При этом законодательством о выборах предусмотрены и «дополнительные» участники избирательного процесса, не являющиеся самостоятельными его субъектами.

По мнению лектора, партия, выдвигающая соответствующих кандидатов, а также кандидат во время избирательного процесса может иметь собственных уполномоченных представителей, доверительных лиц (лишь для кандидатов), уполномоченных представителей партий (лишь для политических партий, выдвинувших своих кандидатов), а также официальных наблюдателей. Как отметил г-н Торбеев, количество наблюдателей законом не ограничено.

«Также в связи с отсутствием в украинском законодательстве единого кодифицированного акта, то есть Избирательного кодекса, общие принципы и основная терминология адаптированы к каждому виду выборов», — объяснил спикер.

Лектор представил к вниманию слушателей судебную практику в спорах об обеспечении реализации гражданами права голоса на выборах и референдумах. Как отметил спикер, принципы избирательного права стали основой для изменения постоянной правовой позиции судов, была сформирована кардинально новая правовая позиция и предоставлена возможность применения избирательных норм национального права.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 44 (1088) от 30/10/18 Свежий номер

Недвижимость

№ 44 (1088)
Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом