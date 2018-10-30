Сегодня 30 октября 2018 года, 17:07

LHS: права участников избирательного процесса

Заместитель председателя Совета адвокатов Черниговской области Николай Торбеев рассказал о практических аспектах реализации прав участников избирательного процесса.

Г-н Торбеев начал лекцию с общей характеристики избирательного права и акцентировал внимание на том, что избирательное право предусматривает право каждого человека, имеющего соответствующий возраст, гражданство и ценз оседлости, избирать и быть избранным.

По словам спикера, субъекты избирательного процесса являются основными его участниками. При этом законодательством о выборах предусмотрены и «дополнительные» участники избирательного процесса, не являющиеся самостоятельными его субъектами.

По мнению лектора, партия, выдвигающая соответствующих кандидатов, а также кандидат во время избирательного процесса может иметь собственных уполномоченных представителей, доверительных лиц (лишь для кандидатов), уполномоченных представителей партий (лишь для политических партий, выдвинувших своих кандидатов), а также официальных наблюдателей. Как отметил г-н Торбеев, количество наблюдателей законом не ограничено.

«Также в связи с отсутствием в украинском законодательстве единого кодифицированного акта, то есть Избирательного кодекса, общие принципы и основная терминология адаптированы к каждому виду выборов», — объяснил спикер.

Лектор представил к вниманию слушателей судебную практику в спорах об обеспечении реализации гражданами права голоса на выборах и референдумах. Как отметил спикер, принципы избирательного права стали основой для изменения постоянной правовой позиции судов, была сформирована кардинально новая правовая позиция и предоставлена возможность применения избирательных норм национального права.