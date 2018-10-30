Сегодня 30 октября 2018 года, 18:46

Эксперт АО Juscutum вошел в рабочую комиссию НАЭК «Энергоатом» по проведению внутренней оценки коррупционных рисков

В Украине с марта 2017 года действует усовершенствованная версия Закона Украины «О предотвращении коррупции». ЮК Juscutum принимает непосредственное участие в реализации его положений по части бизнеса. Компании, ориентированные на зарубежный рынок, а также те, кто принял решение расширить свою деятельность за пределами Украины, проводят внутренний комплаенс своей деятельности. Наладить бизнес-процессы по новым стандартам необходимо и госпредприятиям стратегического значения.

Так, Виктор Шульга, юрист практики безопасности бизнеса адвокатского объединения Juscutum, сертифицированный Compliance Officer, вошел в экспертную комиссию крупнейшей украинской энергокомпании НАЭК «Энергоатом», которая начала проводить внутреннюю оценку коррупционных рисков в бизнес-процессах. Компания инициировала собственную антикоррупционную программу.

Публичные закупки, кадровая политика, предотвращение и противодействие коррупции, договорная работа, управление ресурсами — это те сферы деятельности компании, которые представители комиссии определили объектами оценки. С этой целью они проанализировали результаты анонимных опросов работников компании, внешний опыт реализации процедур, направленных на выявление и предотвращение коррупции, осуществляемых другими государственными предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами,а также результаты рассмотрения сообщений в средствах массовой информации.

Рабочая комиссия по оценке коррупционных рисков уже провела три заседания, на которых избрали заместителя председателя и секретаря рабочей комиссии, утвердили рабочий план оценки коррупционных рисков, установили сроки выполнения каждого пункта плана, определили объекты оценки и начали идентификацию коррупционных рисков. На прошлом заседании рабочей комиссии начато проведение идентификации коррупционных рисков в наиболее сложном и масштабном объекте оценки — публичных закупках.