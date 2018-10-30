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В среду директор ГБР примет участие в судебных прениях при рассмотрении иска Ю.Македона

30 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

31 октября 2018 года директор Государственного бюро расследований Роман Труба примет участие в дебатах во время рассмотрения Окружным административным судом города Киева иска народного депутата Юрия Македона (фракция «БПП»). Истец просит суд признать противоправным решение конкурсной комиссии о допуске к конкурсу Романа Трубы на должность директора ГБР.

Начало заседания: 15.30.

Место проведения: Окружной административный суд города Киева, ул. Петра Болбочана, 8, зал 9.

Это уже второй иск г-на Македона в суд с требованием признать действия конкурсной комиссии противоправными. Первый раз Ю.Македон обратился в Окружной административный суд Киева через полгода после проведения конкурса, нарушив сроки подачи искового заявления: истец должен был это сделать в течение месяца. Суд установил, что истец не предоставил доказательства, почему он вовремя не обратился в суд, а его доводы назвал «необоснованными и ошибочными». Позже это решение суда подтвердил Киевский апелляционный административный суд, а Верховный Суд отказал в открытии производства.

Ю.Македон подал второй иск в Окружной административный суд Киева, и при одинаковых обстоятельствах суд открыл производство по делу, сообщает пресс-служба ГБР.

«Согласно законодательству кандидат на должность после принятия решения комиссии в течение месяца должен подать иск в суд, если он был с ним не согласен. Нельзя оспаривать решение конкурсной комиссии через год после назначения человека на должность. Тем не менее как только я заявил, что проверка 27 победителей конкурса не будет формальной, конкурсант подал второй иск», — напомнил г-н Труба.

При этом он обратил внимание, что истец оспаривает допуск к участию в конкурсе только одного кандидата, в то время как комиссия допустила к конкурсу нескольких кандидатов. Списки кандидатов на должности директора, первого заместителя директора и заместителя директора были утверждены одним протоколом.

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