Сегодня 30 октября 2018 года, 17:07

«Укрпочта» прекратит доставку пенсий в селах, если ПФУ не покроет себестоимость доставки

«Укрпочта» с 1 января 2019 года прекратит доставку пенсий в сельской местности, если Пенсионный фонд не покроет компании полную себестоимость этой услуги.

Об этом в интервью «Урядовому курьеру» заявил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Сегодня 45% украинских пенсионеров получают пенсии через «Укрпочту». Мы доставляем тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты», — рассказал Игорь Смелянский.

По его словам, угроза прекращения доставки пенсии возникла из-за противодействия ведомств повышению тарифа.

Речь идет о том, что тариф «Укрпочты» на доставку пенсий не менялся с 2004 года. «На каждой доставке мы теряем 19 грн. В среднем каждое отделение «Укрпочты» ежемесячно несет убытки в размере почти 3 тыс. грн», — подсчитал он.

Поэтому в ноябре 2017 года Мининфраструктуры и МЭРТ согласовали новый тариф, после чего передали его на согласование в Минсоцполитики и Пенсионный фонд.

«С тех пор ничего не изменилось: 17 наших обращений до сих пор без ответа, — говорит Игорь Смелянский. — Доставка пенсий — это очень острый вопрос, от которого зависит формат дальнейшей работы компании. По сути это вопрос, останется в «Укрпочте» 11,5 тысяч отделений или 4,3 тысячи».

Даже сейчас «Укрпочта» закрывает экономически невыгодные отделения в селах (в 2017 году закрыто 827 филиалов, в 2018-м — больше 700), а если тариф не будет пересмотрен, компания «с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии, закроет 5-7 тыс. стационарных отделений, уволит часть административного и производственного персонала».

Этот «антикризисный план» почтовый оператор намерен начать внедрять уже 1 ноября.

«Укрпочта» еще в сентябре заявляла, что тариф должен быть согласован до 1 ноября, чтобы с 1 января не прекращать доставку пенсий 4,5 млн человек.

Но в конце октября, в период доработки проекта госбюджета-2019 ко второму чтению, в «Укрпочте» осознали, что «актуализация тарифа не заложена в проекте госбюджета на 2019 год».

«Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с Президентом Петром Порошенко, в ходе которой была отмечена необходимость сохранения уникальной сети Укрпочты. Поэтому больше обращений не будет», — заявил г-н Смелянский.

Компания сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также «там, где это целесообразно и выгодно».

Премьер-министр Владимир Гройсман тут же обвинил Игоря Смелянского в том, что он «берет пенсионеров в заложники». «Это недопустимо — не доставлять пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя — со своих заработных плат. Если менеджмент «Укрпочты» не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров», — заявил Владимир Гройсман.