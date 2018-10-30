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Эксперт: чаще всего украинцы попадают в рабство в Польше и России

30 октября 2018 года Источник:УНИАН

Сейчас Украина входит в топ-10 стран — доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, количество трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом, по информации Центра экономической стратегии, одновременно за пределами страны может находиться около 2,5 млн человек.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире программы «Особый взгляд» на «5 канале» отметил, что 61% граждан Украины, которые за последние 5 лет хотя бы один раз работали за рубежом, делали это нелегально. «Человек, который выезжает работать нелегально за границу, становится полностью бесправным. Полностью. Работодатель может не заплатить ему деньги, с ним может что-то случиться на производстве, и он будет сам платить за свое лечение. Ему могут не заплатить деньги, его могут депортировать, его могут покалечить, даже намеренно, и человек окажется один на один с теми проблемами, которые перед ним появятся», — сказал он.

Кроме того, не стоит забывать, что трудовое рабство — вообще одна из самых больших проблем современного мира и Украины в частности. По данным Министерства социальной политики и Международной организации по миграции, чаще всего украинцы попадают в трудовую эксплуатацию в Российской Федерации и Польше.

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