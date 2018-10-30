Сегодня 30 октября 2018 года, 15:27

Минсоцполитики предлагает усилить защиту работников, которым задерживают зарплату

За невыплату зарплаты вовремя будут начислять пеню

Министерство социальной политики разработало законопроект, предусматривающий взимание с работодателя пени в размере учетной ставки Нацбанка за каждый день задержки выплаты зарплаты, если срок этой задержки превышает 15 дней.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя».

Указанный законопроект предусматривает также право работника временно прекратить выполнение работы в случае задержки на срок более 15 дней выплаты причитающейся ему заработной платы.

Кроме того, работнику предлагается выплатить компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев) в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора при увольнении работника до возбуждения указанного дела.

«Сейчас проект закона направлен на согласование заинтересованным органам исполнительной власти и сторонам социального диалога. Его принятие будет способствовать обеспечению конституционных гарантий права работников на получение принадлежащих им средств по оплате труда и отвечать части Конвенции Международной организации труда №173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя», — считают в Минсоцполитики.