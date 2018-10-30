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Сегодня 30 октября 2018 года, 15:27

АМКУ приглашает обсудить вопросы публичных закупок с экспертами ОЭСР

Антимонопольный комитет Украины приглашает субъекты хозяйствования, участвующие в процедуре публичных закупок, обсудить проблемные вопросы в этой сфере.

Как сказано на сайте ведомства, 1 ноября 2018 года в 12.00 в АМКУ (г.Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45) состоится встреча с экспертами Проекта SIGMA OЭCP, осуществляющими экспертную миссию по вопросам публичных закупок, во время которой будет представлен анализ текущей деятельности органа обжалования, основных тенденций, влияния системы электронных закупок на обработку жалоб и т.п.

Регистрация на мероприятие обязательна и проводится до 12.00 31 октября 2018 на e-mail: shpakovych@amcu.gov.ua или по тел. +380674084656.

В связи с ограниченным количеством мест к участию будут допущены первые 20 зарегистрированных представителей субъектов хозяйствования.