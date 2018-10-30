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Российский суд оштрафовал журнал The New Times

30 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Суд оштрафовал журнал The New Times на 22 млн рублей. О штрафе сообщило само издание, причиной назвали непредоставление информации в Роскомнадзор. РКН при этом отрицает информацию о наложенном штрафе.

Речь идет о несвоевременном предоставлении РКН информации по итогам 2017 года о зарубежном финансировании издания. Суммарный штраф журналу назначили на сумму в 22,5 млн рублей по статье 13.15.1 Кодекса об административных правонарушениях («Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией СМИ, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ о СМИ»).

Подобный штраф приведет к принудительному закрытию издания, при этом защита издания намерена решение обжаловать. «Это (определение) означает, что никакого решения Тверской районный суд в итоге не вынес. Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировали РБК в Роскомнадзоре и отметили, что иск к компании не подавали. Весной прокуратура требовала предоставить информацию об источниках финансирования медиа за последние полгода. Запрос отправили из-за проверки, инициированной одним из депутатов Госдумы.

«Мировой суд оштрафовал журнал The New Times на 22 млн 250 000 руб. за несвоевременное предоставление информации о зарубежном финансировании в Роскомнадзор. 30 000 руб. штрафа наложено на Евгению Альбац как главного редактора издания», — сообщает The New Times.

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