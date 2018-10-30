Сегодня 30 октября 2018 года, 13:54

Клиент АО Juscutum по резонансному делу «Ощадбанка» вышел из СИЗО (видео)

Клиент АО Juscutum по резонансному делу «Ощадбанка» вышел из СИЗО. В пятницу, 26 октября 2018 года, адвокатам практики безопасности бизнеса удалось достичь достойного результата судебного дня. Также они уменьшили залог при избрании меры пресечения своего клиента в 22 раза, сократив сумму с 35 млн гривен до 1,5 млн гривен.

В кратчайшие сроки адвокаты практики безопасности бизнеса АО Juscutum подготовили необходимый пакет документов для освобождения клиента из Лукьяновского СИЗО. Все необходимые процедуры были произведены максимально оперативно.

В кейсе государственного уровня по «Ощадбанку» от Juscutum задействованы адвокаты — Дмитирй Онученко, руководитель практики, Александр Горобец, руководитель проектов практики, и Марина Маковецкая, адвокат практики. Сократить меру пресечения адвокаты смогли всего за сутки.

Ключевую роль в получении позитивного результата сыграл опыт работы адвокатов AO Juscutum в банковской сфере, один из которых был заместителем главы правления коммерческого банка, и второй — главным юрисконсультом банка. Основными компетенциями в этом кейсе были понимание механизма кредитования, знание финансовой отчетности банковских учреждений, а также опыт урегулирования кредитной задолженности.

Ознакомиться с видеосюжетом относительно данной ситуации вы можете по ссылке.