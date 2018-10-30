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Норму об установлении зарплат прокуроров подзаконными актами требуют признать неконституционной

30 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

31 октября 2018 года в 10.30 Второй сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционной жалобе гражданина Станислава Мироненко относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзаца третьего пункта 9 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» от 28 декабря 2014 года №80-VIII (далее — Закон №80), пункта 11 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» от 25 декабря 2015 №928-VIII (далее — Закон № 928).

В конституционной жалобе автор отмечает несоответствие Конституции Украины оспариваемых положений законов №80 и №928 в части применения норм и положений части второй статьи 33, статьи 81 Закона Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 года №1697-VII (далее — Закон №1697) в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и бюджета Фонда социального страхования Украины.

Г-н Мироненко считает, что оспариваемые положения Закона №80 и Закона 928 противоречат требованиям статей 1, 3, 6, части первой статьи 8, части третьей статьи 22, части четвертой статьи 43, части второй статьи 131-1 Конституции Украины, поскольку в результате их применения в конечном решении, принятом по делу автора ходатайства, подверглись нарушению такие гарантированные Конституцией права, как право на заработную плату не ниже определенной законом (часть четвертая статьи 43 Конституции Украины) и «право на недопущение сужения содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов» (часть третья статьи 22 Конституции Украины).

Субъект права на конституционную жалобу отмечает, что предоставление Законом №80 и Законом №928 полномочий Кабинета Министров Украины разрешать своими актами вопросы, которые должны регулироваться только законами Украины, а именно — определение порядка и размеров заработной платы прокуроров, нарушает принципы разделения государственной власти в Украине на законодательную, исполнительную и судебную, не соответствует принципу правовой определенности как элементу принципа верховенства права и гарантиям независимости прокуроров, а также создает угрозу для функционирования системы прокуратуры в целом.

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