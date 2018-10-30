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Минюст прокомментировал начало расследования, связанного с привлечением иностранных юрсоветников

30 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Как известно, суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении должностных лиц Кабинета Министров Украины. Министерство юстиции Украины обнародовало свою позицию по этому поводу.

Данный акт они считают беспрецедентным давлением на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и Hogan Lovells, защищающих интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долларов США по делу против акционеров ПАО «Укрнафта».

Министерство юстиции Украины официально сообщает, что распространенная в СМИ информация о злоупотреблении служебным положением со стороны высшего руководства Минюста в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» в Арбитражном институте Торговой палаты г.Стокгольма (Швеция) категорически не соответствует действительности.

С учетом того, что слушания по самому большому иску против Украины за всю историю государства состоятся в начале 2019 года, распространение недостоверной информации направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности, по претензии миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» на 5,5 млрд долларов США.

«Министерство юстиции защищает интересы государства Украина в международных судах с привлечением наиболее компетентных юридических советников — международных юридических компаний мирового уровня с соответствующим опытом и подтвержденной репутацией. Привлечение именно такого уровня юридических советников Latham & Watkins и Hogan Lovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, регулирующим вопросы отбора юристов и консультантов по делам против Украины», — объяснили в ведомстве.

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