Сегодня 30 октября 2018 года, 13:54

Завтра КСУ рассмотрит конституционную жалобу на нормы УПК, внесенные 3 октября 2017 года

31 октября в 10.00 Второй сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционной жалобе ООО «Теодора» относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 4 §2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» от 3 октября 2017 года №2147-VIII (далее — Закон).

Согласно пункту 4 §2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона, подпункты 11-27, 45 пункта 7 §1 настоящего раздела вводятся в действие через три месяца после вступления в силу Закона, не имеют обратного действия во времени и применяются к делам, по которым сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований после введения в действие этих изменений.

По мнению субъекта права на конституционную жалобу, пункт 4 §2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона «ставит в неравное (дискриминационное) положение лиц, в отношении которых были применены меры уголовно-правового характера в рамках уголовного производства, которое длится годами (в данном случае с 2014 года) и в пределах которого не было установлено подозреваемых в совершении любого правонарушения лиц».

Автор ходатайства утверждает, что оспариваемые положения Закона нарушают его имущественные права на свободное владение и пользование своим имуществом, а также конституционные права, предусмотренные статьями 22, 24 Конституции Украины.