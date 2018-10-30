Сегодня 30 октября 2018 года, 11:59

«Какое законодательство о выборах нужно Украине?» — тема дискуссии LHS Discussion Hub

В Legal High School спецкурс «Правовое сопровождение избирательных компаний» открыл LHS Discussion Hub, в ходе которого эксперты в сфере избирательного права обменялись мнениями на тему «Какое законодательство о выборах нужно Украине».

«В Украине избирательные баталии превратились в войну юристов» — такой тезис озвучил в начале дискуссии народный депутат Украины Руслан Сидорович. Именно профессионализм юристов, участвующих в сопровождении избирательной компании, — один из залогов соблюдения законодательства в процессе выборов, уверен народный депутат. Руслан Сидорович также высказал свою позицию относительно состояния защиты избирательного процесса: «Вопрос информационной безопасности — одно из слабых мест ЦИК. Информационные базы избирателей не имеют надлежащего уровня защиты. А ведь результаты выборов зависят и от того, насколько эта система защищена от постороннего вмешательства». Например, одним из нарушений в работе избирательной комиссии был сбой в функционировании автоматизированной информационно-аналитической системе «Выборы» накануне и в день голосования на выборах Президента во время распределения руководящих должностей.

Что касается ответственности за правонарушения в сфере выборов, то, как отметил Руслан Сидорович, проблема не в усилении ответственности, которая в Украине и так достаточно жесткая, а в эффективности механизмов привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, сегодня нет ни единого прецедента, когда к уголовной ответственности привлекали заказчиков. «Без установления заказчиков наказание за нарушения в избирательном процессе теряет смысл», — констатировал Руслан Сидорович. Народный депутат также считает, что отмена мажоритарной системы привела бы к уменьшению количества нарушений в избирательном процессе: «Нет идеальной избирательной системы, в каждой есть свои преимущества и недостатки, и мажоритарную нельзя считать плохой, просто в украинских условиях она превратилась в инструмент манипуляции мнением избирателей».

Пробелом в действующем избирательном законодательстве Украины, эксперты назвали то, что им не предусмотрена ID-карта как документ, предоставляющий право голосования на выборах. Существует риск, что обладатели ID-карт не смогут воспользоваться своим активным избирательным правом, а это значительное количество избирателей, не меньше количества внутренне перемещенных лиц.

Эксперты подтвердили важность кодификации избирательного законодательства. Во-первых, избирательный кодекс должен способствовать уменьшению фальсификации на выборах. Во-вторых, усилится роль каждого субъекта избирательного процесса посредством четкого определения их статуса, прав и обязательств.

Юридическое сопровождение избирательной компании — одна из составляющих успеха, а правильное построение защиты — прямой путь к победе кандидата, считают эксперты. В то же время Ярослав Романчук, управляющий партнер Международного правового центра EUCON, подтвердил ошибочность мнения, распространенного среди политиков, будто бы юристы нужны только на стадии установления результатов: «Выборы — это постоянный процесс, а любой процесс нуждается в юридическом сопровождении, к тому же в избирательном процессе нет не юридических вопросов. К сожалению, политики еще не до конца понимают роль и значение юридического советника». Важно и то, какую роль и место занимает юрист в штабе кандидата, имеет ли он право совещательного голоса. Ярослав Романчук рекомендовал модель, при которой юридический советник не входит в структуру штаба, таким образом, оставаясь более независимым. Эксперт также посоветовал активно сотрудничать с PR-группой: применение PR-технологий вместе с правовыми механизмами даст возможность получить результат в кратчайшие строки.

О наиболее распространенных нарушениях в избирательном процессе рассказала Ольга Коцеруба, советник по юридическим вопросам гражданской сети «ОПОРА».

Наибольшее количество правонарушений, как сообщила эксперт, касаются нарушения правил предвыборной агитации, что можно наблюдать уже сейчас, когда избирательный процесс еще не начался, и следовательно, кандидаты еще не имеют права проводить предвыборную агитацию. Такая политическая реклама по сути является агитационной, но распространяется сейчас в не правовом поле, и привлечь к административной ответственности потенциальных кандидатов нет оснований.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано на парламентских выборах 2014 года, а также на местных выборах 2015-го: подкуп избирателей, уголовное вмешательство в избирательный процесс, фальсификация результатов, нарушение прав официальных наблюдателей и СМИ.