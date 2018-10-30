Сегодня 30 октября 2018 года, 11:59

Николай Мишин присоединился к команде KPMG в Украине и возглавил группу трансфертного ценообразования

Николай Мишин присоединился к команде KPMG в Украине и возглавил группу трансфертного ценообразования.

Николай Мишин имеет значительный опыт в области трансфертного ценообразования (далее — ТЦО). Более 20 лет работал в таможенных и налоговых органах, а с апреля 2013 года возглавлял подразделение контроля за трансфертным ценообразованием Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Последняя должность на государственной службе, которую занимал Николай Мишин, — начальник управления проверок трансфертного ценообразования Департамента аудита.

Во время работы в ГФС Николай Мишин фактически построил систему налогового контроля за ТЦО, а также принимал непосредственное участие в разработке и совершенствовании всех законодательных актов по вопросам ТЦО в Украине. Николай Мишин имеет специальное звание советника налоговой и таможенной службы 1 ранга.

«Работая на государственной службе, я активно сотрудничал с бизнес-сообществом и консалтинговыми компаниями, в частности с группой трансфертного ценообразования KPMG в Украине. Вместе мы реализовали большое количество мероприятий, посвященных вопросам ТЦО, которые имели образовательную составляющую и были полезными для представителей бизнеса. Поэтому для меня переход в консультационную сферу — это логическое завершение государственной службы и продолжение карьерного пути, на котором я планирую делиться с представителями бизнеса опытом, приобретенным в ГФС. Среди основных задач на новом месте — консультирование относительно избежания рисков ТЦО, подготовки отчетности, работа с сотрудниками налоговых органов во время проверок, а также отстаивание интересов клиентов в спорах по трансфертному ценообразованию», — перечислил свои функции на новой должности Николай Мишин.

Сергей Попов, партнер, руководитель отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине прокомментировал событие следующим образом: «Мы рады сообщить о структурных изменениях в нашем отделе, теперь в нем будет функционировать департамент трансфертного ценообразования и разрешения налоговых споров, который возглавил Константин Карпушин, партнер KPMG в Украине. Поскольку направление ТЦО — одно из самых перспективных на сегодняшний день, расширение команды будет способствовать его дальнейшему развитию. Миграция квалифицированных кадров из государственной службы в корпоративный сектор и наоборот является трендом последних лет. По нашему мнению, такой обмен опытом чрезвычайно полезен для здорового климата в бизнес-среде. Мы с радостью приветствуем Николая Мишина в нашей команде и убеждены, что его знания, умения и опыт укрепят наши позиции лидеров в сфере консультирования по вопросам трансфертного ценообразования».