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Действия американца, рассылавшего бомбы, квалифицированы по пяти уголовным статьям

30 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Cуд в Нью-Йорке объявил официальные обвинения Цезарю Сайоку, который подозревается в рассылке минимум 14 бомб политикам Демократической партии. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на CNN.

Судья объявил обвинение по пяти статьям (перемещение взрывчатки между штатами, незаконная отправка взрывчатки по почте, угроза бывшим президентам США и другим лицам, а также угроза федеральным службам). По этим обвинениям Сайоку грозит до 48 лет заключения.

Сообщается, что за пять минут до начала судебного слушания Сайоку находился в состоянии эмоционального возбуждения, а на его лице были слезы. Само заседание длилось лишь несколько минут.

Правоохранители сообщили, что у г-на Сайока был список с указанием более 100 человек, которым он намеревался отправить взрывные устройства. Адвокаты подозреваемого настаивают, что их клиент «невиновен», так как вина еще не доказана.

Напомним: подозреваемый в рассылке бомб в США в соцсетях писал о «русских братьях». На аккаунте Facebook, который, вероятно, принадлежал человеку, обвиняемому в данных преступлениях, были обнаружены упоминания российских соратников и пропагандистские ссылки, отражающие позицию Кремля относительно гражданской войны в Сирии.

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