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Сегодня 30 октября 2018 года, 11:59

Nike подал в суд на украинскую компанию за нарушение прав интеллектуальной собственности

Производитель спортивных товаров Nike подал в суд на украинскую компанию за нарушение прав интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда города Одессы, который 24 октября с.г. принял дело к рассмотрению.

Иск был зарегистрирован 19 октября 2018 года. Ответчиком указано Ивано-Франковское ООО «Торгосфера».

Nike просит запретить украинской компании использовать обозначение NIKE, продавать, импортировать, экспортировать товары с таким обозначением.

Надпись, по мнению производителя, может ввести в заблуждение покупателей, его можно спутать с тем, которым владеет известный бренд.

Также Nike просит изъять и уничтожить обувь, импортированную «Торгосферой» из Китая.

Речь идет о 1520 парах спортивных мужских туфель 41—46 размеров.

К делу привлекли Одесскую таможню как третье лицо.

Подготовительное заседание назначили на 19 ноября.

«Торгосфера» еще два месяца назад была зарегистрирована в Житомире, сейчас ее официальный адрес в Ивано-Франковске.