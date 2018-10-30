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Суд обязал НАБУ провести расследование в отношении А. Яценюка и П. Петренко

30 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Українські новини».

В частности, 17 октября 2018 года суд принял решение, что детективы НАБУ должны расследовать растрату государственных средств в больших объемах и отмывание доходов А. Яценюком и П. Петренко.

В судебных материалах указано, что заявитель в суде отмечал, что НАБУ ранее отказалось начать соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд.

Суд его иск удовлетворил и обязал начать расследование в отношении указанных политиков, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Минюста.

Суд обязал НАБУ открыть производство по статьям: 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (служебный подлог) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства возможных преступлений не указываются.

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