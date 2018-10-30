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«Наша функция звучит как unlock the door for business» — В. Огрыза о работе юрдепартамента компании «PepsiCo в Украине»

30 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Специфика работы юристов в крупных фирмах с каждым годом модернизируется и трансформируется, а компании с международной структурой в этом вопросе играют ведущую роль. О специфике работы юристов компании, коммуникации с юрслужбами в других странах и отношении к монополии на представительство в судах «ЮП» рассказала Виктория Огрыза, руководитель юридического департамента компании «PepsiCo в Украине».

«Раньше роль юриста в компании определялась как fireman, который «тушит» уже возникшие критические ситуации и вытягивает сложные судебные дела, затем это была роль gatekeeper, чья задача заключалась в том, чтобы оценить существующие и потенциальные риски, в том числе связанные с локальным законодательством, и предложить варианты решений. А сейчас наша функция звучит как unlock the door for business — юристы вовлекаются во все сферы и этапы развития бизнеса, начиная от идеи создания продукта, его производства до поставки и обратной связи потребителя, что, в свою очередь, затрагивает многие сферы как украинского законодательства, так и глобальных политик компании. Мы вместе с бизнесом думаем, как получить результат, и несем совместную ответственность за риски, а значит, уверенно», — делится опытом г–жа Огрыза.

Также она отметила, что рабочая жизнь юристов в международной компании многогранна и, что самое главное, интересна. Когда, сидя за чашечкой кофе, вспоминаешь, в каких проектах участвовала наша команда, какие невероятно сложные судебные дела мы выигрывали и как это находило отдачу в нашей компании, тебя переполняет чувство гордости за то, что юристы «PepsiCo в Украине» — это профи! И мы не стоим на месте. Основной фокус нашего развития — быть еще ближе к нашим внутренним клиентам, мы стремимся предугадывать потребности и предоставлять им полный комплекс услуг. Мы слушаем и слышим их обратную связь, чтобы сложные процессы и документы были понятны и доступны, а это, в свою очередь, позволяет бизнесу становиться активным и быстро реагировать на таком высококонкурентном рынке, как FMCG.

«Сегодняшние реалии ведения бизнеса в Украине влияют на модель работы юридического департамента, и мы все больше интересуемся услугами внешних юридических консультантов в тех вопросах, в которых нам необходимы подтвержденная критическая экспертиза и скорость специфики работы юрслужбы,насущных проблемах, влиянии монополии на работу юристов» — читайте в №44 «Юридической практики» в материале «Комплекс заданий».

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