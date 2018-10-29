Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 октября 2018 года, 18:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

LHS: стратегия юридического сопровождения избирательных кампаний

29 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Александра Сасина (Павленко), управляющий партнер Pavlenko Legal Group, провела для слушателей Legal High School мастер-класс, посвященный тому, как организовать работу юристов в ходе предвыборной кампании.

Спикер рассказала, что профайл руководства Pavlenko Legal Group включал поддержку отдельных кандидатов в депутаты разных уровней региональных советов, выборы в парламент Украины (2010, 2012, 2014), региональные кампании выборов мэров и юридическое сопровождение кандидатов в Президенты (2004—2005, 2009—2010).

Как отметила спикер, когда речь идет о стратегии работы юристов, следует помнить, что нельзя применять шаблонные решения. Стратегию г-жа Сасина условно разделила на две категории: нападение и защита. Нападение включает мониторинг конкурентов, выявление их слабых мест, медиапосылы, работу с ЦИК по конкурентам, использование исков против конкурентов.

Что касается вопросов, покрываемых юридической поддержкой, то спикер сделала акцент на подготовке календарного плана, разработке стратегии юридической защиты проведения выборов, разработке плана и юридическом сопровождении финансирования избирательного процесса, а также формировании юридических отделов региональных штабов, контроле за работой их сотрудников. Среди прочих моментов, которые стоит учесть, г-жа Сасина выделила: обучение и инструктаж на всех стадиях избирательного процесса, разработку инструкций для работы уполномоченного представителя, доверенных лиц, официальных наблюдателей, подготовку типовых проектов документов (жалоб, исков) по обжалованию действий или бездеятельности субъектов избирательного процесса, нарушений требований избирательного законодательства. Работа юристов должна также включать личное консультирование кандидатов по всем вопросам избирательного процесса, официальное представительство кандидата в ЦИК, юридическое сопровождение агитационной программы, а также юридическое сопровождение работы членов, которые были зарегистрированы от кандидата на пост Президента Украины или партии.

Г-жа Сасина посоветовала заранее составить шаблон рассмотрения различных видов жалоб в суде, в котором отобразить всех возможных истцов, возможные виды исков и сроки их рассмотрения. Такие таблицы, по словам спикера, помогают юристам в форс-мажорных ситуациях.

В завершение мастер-класса лектор представила слушателям схему избирательного штаба и напомнила об уголовной ответственности за нарушение избирательных прав.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом