Сегодня 29 октября 2018 года, 18:00

LHS: стратегия юридического сопровождения избирательных кампаний

Александра Сасина (Павленко), управляющий партнер Pavlenko Legal Group, провела для слушателей Legal High School мастер-класс, посвященный тому, как организовать работу юристов в ходе предвыборной кампании.

Спикер рассказала, что профайл руководства Pavlenko Legal Group включал поддержку отдельных кандидатов в депутаты разных уровней региональных советов, выборы в парламент Украины (2010, 2012, 2014), региональные кампании выборов мэров и юридическое сопровождение кандидатов в Президенты (2004—2005, 2009—2010).

Как отметила спикер, когда речь идет о стратегии работы юристов, следует помнить, что нельзя применять шаблонные решения. Стратегию г-жа Сасина условно разделила на две категории: нападение и защита. Нападение включает мониторинг конкурентов, выявление их слабых мест, медиапосылы, работу с ЦИК по конкурентам, использование исков против конкурентов.

Что касается вопросов, покрываемых юридической поддержкой, то спикер сделала акцент на подготовке календарного плана, разработке стратегии юридической защиты проведения выборов, разработке плана и юридическом сопровождении финансирования избирательного процесса, а также формировании юридических отделов региональных штабов, контроле за работой их сотрудников. Среди прочих моментов, которые стоит учесть, г-жа Сасина выделила: обучение и инструктаж на всех стадиях избирательного процесса, разработку инструкций для работы уполномоченного представителя, доверенных лиц, официальных наблюдателей, подготовку типовых проектов документов (жалоб, исков) по обжалованию действий или бездеятельности субъектов избирательного процесса, нарушений требований избирательного законодательства. Работа юристов должна также включать личное консультирование кандидатов по всем вопросам избирательного процесса, официальное представительство кандидата в ЦИК, юридическое сопровождение агитационной программы, а также юридическое сопровождение работы членов, которые были зарегистрированы от кандидата на пост Президента Украины или партии.

Г-жа Сасина посоветовала заранее составить шаблон рассмотрения различных видов жалоб в суде, в котором отобразить всех возможных истцов, возможные виды исков и сроки их рассмотрения. Такие таблицы, по словам спикера, помогают юристам в форс-мажорных ситуациях.

В завершение мастер-класса лектор представила слушателям схему избирательного штаба и напомнила об уголовной ответственности за нарушение избирательных прав.