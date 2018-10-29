Ассоциация профессионалов корпоративной безопасности Украины при информационной поддержке газеты «Юридическая практика» проводит опрос, который поможет выявить основные проблемы, беспокоящие собственников бизнеса.
Результаты опроса будут озвучены 8 ноября во время III конференции «Корпоративная безопасность» и покажут текущую картину проблем, с которыми сталкиваются собственники бизнеса в современных реалиях.
Голосование анонимное.
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