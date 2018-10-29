Сегодня 29 октября 2018 года, 17:59

LHS Discussion Hub: перспективы защиты интеллектуальной собственности в Украине

В рамках LHS 26 октября запустили новое направление — Школу интеллектуальной собственности. IP-школа стартовала с LHS Discussion Hub, тема дискуссии которого — «Реалии и перспективы защиты ИС в Украине».

Эксперты в сфере интеллектуальной собственности рассказали о последних тенденциях развития IP-практики в Украине. Так, Александр Молотай, партнер, руководитель IP-практики ЮФ Evris, отметил, что поскольку сегодня можно наблюдать улучшение IT-бизнеса, следовательно, повышается интерес и к практике защиты интеллектуальной собственности. «Мы пытаемся быть инновационными и реагировать на эти изменения в стране», — отметил Александр Молотай. В свою очередь, Дмитрий Гузий, менеджер по вопросам интеллектуальной собственности Национальной телекомпании Украины, подчеркнул: «Нельзя построить рынок интеллектуальной собственности без учета макроэкономических процессов в Украине». Эту мысль продолжил Ярослав Огневьюк, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова»: «С развитием рыночной экономики возникают новые потребности защиты ИС, так как любой инвестор даже во время экономического кризиса заинтересован в поддержке объектов ИС. Трансформация, которую мы наблюдаем, связана именно с осложнением отношений в этой области».

Ярослав Огневьюк также ответил на вопрос о конкуренции между юридическими компаниями общей практики и юридическими бутиками в IP-сфере: «Такая конкуренция не совсем ощутима из-за отличия в специфике работы. Мы сконцентрировались на тех аспектах защиты, которые не способны предоставить фирмы общей практики».

Относительно внедрения IP-суда в Украине, эксперты выразили надежду, что с появлением Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности практика в этой сфере станет более предвиденной, прозрачной и приведет к увеличению рассмотрения количества дел в этой области, а инвесторы будут более уверенными, что смогут защитить свои права. Эксперты, в свою очередь, подтвердили, что у их иностранных коллег и клиентов новость о создании IP-суда в Украине вызывает интерес и сдержанный оптимизм. «Специалисты в сфере интеллектуальной собственности желают, чтобы их дела в суде рассматривали профессионалы в области IP-права. Ни для кого не секрет, что сам факт существования IP-суда в Украине повысит доверие иностранных партнеров», — отметил Александр Молотай. В то же время эксперты высказали свои замечания по поводу проведения конкурса в IP-суд. Так, Александр Пахаренко, партнер ППФ «Пахаренко и Партнеры», предположил, что более 35% кандидатов в IP-суд со стажем работы судьей не имеют практики рассмотрения дел в сфере интеллектуальной собственности. То, что среди кандидатов практически нет практикующих адвокатов, Александр Пахаренко объяснил тем, что бывшее адвокаты на должности судьи рискуют иметь конфликт интересов в случае рассмотрения споров при участии их бывших клиентов. Основным сдерживающим фактором на пути адвокатов в IP-суд эксперты назвали повышенные требования относительно подтверждения наличия стажа в сфере ИС. Тогда как судье достаточно подать документы о наличии судейского стажа, адвокатам и патентным поверенным необходимо собрать документы, доказывающее наличие стажа работы в сфере интеллектуальной собственности. «У компетентных практиков не было мотивации углубляться в эти бюрократические процессы», - отметила Татьяна Харебава, руководитель юридического департамента Sport Labs Group. В свою очередь, эксперты высказали надежду, что конкурс будет прозрачным и объективным.

«Болевой точкой» в защите интеллектуальной собственности в Украине Марианна Толкачова, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения правовой деятельности Fozzy Group, назвала «патентный троллинг»: «Мы заняли активную позицию в борьбе с «патентным троллингом» и намерены пресекать это явление». Кроме этого, специалисты в IP-сфере назвали такие проблемы, как длительность сроков рассмотрения дел, а также неэффективность административного механизма защиты. Эксперты констатировали, что, несмотря на создание IP-суда, государство не стремится улучшить защиту прав интеллектуальной собственности в Украине. Об этом, в частности, свидетельствует провал парламентом всех значимых законопроектов в IP-сфере, которые вносились Министерством экономического развития и торговли Украины в течение этого года (№7466, №7538, №7539, №5699), невзирая на то, что они на 99% были поддержаны профессиональным сообществом.