Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 октября 2018 года, 16:25

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

LHS: особенности уплаты налога на недвижимость

29 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Советник ADER HABER Марина Томаш раскрыла особенности налогообложения недвижимости, отличной от земельного участка.

В рамках блока «Прямое налогообложение бизнеса» от образовательного проекта Legal High School Марина Томаш, советник, руководитель направления налогового консалтинга и бухгалтерского учета ADER HABER, начала лекцию с определения плательщиков налога на недвижимость, отличную от земельного участка, которыми являются как физические, так и юридические лица. Спикер рассказала о том, в каких случаях при наличии жилой недвижимости физические лица могут получать льготы, а в каких — льготы вообще не применяются.

Лектор также обратила внимание на технические вопросы, которые могут возникнуть у налогоплательщиков, когда недвижимостью владеют несколько человек. Г-жа Томаш рассказала об особенностях администрирования налога на недвижимость. Так, срок оплаты налога физическими лицами составляет 60 календарных дней со дня получения уведомления-решения от налогового органа, а для юридических лиц — 30 календарных дней после отчетного квартального периода.

Необходимо отметить, что физические лица не обязаны рассчитывать данный налог самостоятельно и совершают оплату налога по результатам года, в отличие от юридических лиц, которые обязаны подавать годовую декларацию до 20 февраля, при этом такие юридические лица совершают авансовые оплаты налога поквартально.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом