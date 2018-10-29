Сегодня 29 октября 2018 года, 16:25

LHS: особенности уплаты налога на недвижимость

Советник ADER HABER Марина Томаш раскрыла особенности налогообложения недвижимости, отличной от земельного участка.

В рамках блока «Прямое налогообложение бизнеса» от образовательного проекта Legal High School Марина Томаш, советник, руководитель направления налогового консалтинга и бухгалтерского учета ADER HABER, начала лекцию с определения плательщиков налога на недвижимость, отличную от земельного участка, которыми являются как физические, так и юридические лица. Спикер рассказала о том, в каких случаях при наличии жилой недвижимости физические лица могут получать льготы, а в каких — льготы вообще не применяются.

Лектор также обратила внимание на технические вопросы, которые могут возникнуть у налогоплательщиков, когда недвижимостью владеют несколько человек. Г-жа Томаш рассказала об особенностях администрирования налога на недвижимость. Так, срок оплаты налога физическими лицами составляет 60 календарных дней со дня получения уведомления-решения от налогового органа, а для юридических лиц — 30 календарных дней после отчетного квартального периода.

Необходимо отметить, что физические лица не обязаны рассчитывать данный налог самостоятельно и совершают оплату налога по результатам года, в отличие от юридических лиц, которые обязаны подавать годовую декларацию до 20 февраля, при этом такие юридические лица совершают авансовые оплаты налога поквартально.