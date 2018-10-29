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Мирослава Савчук: точного количества типичных дел, которые могут стать основанием для рассмотрения одного из них как образцового, не существует

Очередная неделя в Lеgal High School была посвящена спецкурсу «Новации в административном процессе». Ее открыла лекцией на тему «Ключевые новеллы административного процесса: что реально способствовало улучшению качества административного судопроизводства» советник ЮФ Aequo Мирослава Савчук.

Она подчеркнула, что целью внедрения процедуры типичного и образцового дела было повышение эффективности правосудия. Эта новелла КАС Украины позволит уменьшить нагрузку на судей, обеспечить единство правоприменительной практики и будет способствовать быстрому рассмотрению большого количества однотипных дел.

Разработка соответствующих норм законодательства опиралась на опыт европейских стран. В частности, подобный институт существует в Германии, Франции, Хорватии и ряде других стран.

Институт типичного и образцового дела определяется пунктами 21, 22 статьи 4 КАС Украины. В частности, они определяют типичные административные дела как административные дела, ответчиком по которым выступает один и тот же субъект властных полномочий, спор в которых возник по аналогичным основаниям, в отношениях, регулируемых одними нормами права, и в которых истцы заявили аналогичные требования. А примерным административным делом становится типичное административное дело, принятое в производство Верховным Судом как судом первой инстанции для вынесения образцового решения.

Основанием для обращения в Верховный Суд с представлением о рассмотрении одного из типичных дел Верховным Судом как судом первой инстанции является наличие в производстве одного или нескольких административных судов типичных административных дел, количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения. Однако лектор отметила, что точного количества типичных дел, которые могут стать основанием для превращения их в образцовое, — не существует. Иногда для этого достаточно четырех дел, а иногда и двенадцати недостаточно.

Лектор подчеркнула, что Суд, рассматривающий типичное дело, имеет право приостановить производство по ходатайству участника дела или по собственной инициативе в случае, если Верховный Суд открыл производство по соответствующему образцовому делу, однако обязан восстановить производство со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда в соответствующем образцовом деле. При этом, принимая решение в типичном деле, суд должен учитывать правовые выводы Верховного Суда, изложенные в решении по результатам рассмотрения образцового дела.

Резюмируя, Мирослава Савчук привела статистику. В частности, по состоянию на 14 сентября в Верховный Суд поступило представление на 54 образцовых дела: по 41 представлению в открытии производства по образцовому делу отказано на основании части 6 статьи 290 КАС Украины, три представления возвращены на основании части 4 статьи 169 КАС Украины, семь представлений рассмотрены по существу и приняты решения и по трем представлениям решался вопрос об открытии производства по образцовому делу.