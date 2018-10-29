Сегодня 29 октября 2018 года, 14:54

819 кандидатов в судьи сдали тестирование в рамках квалификационного экзамена

Результаты анонимного тестирования будут известны сегодня к концу дня, сообщает ВККС

Сегодня в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» стартовал квалификационный экзамен в рамках процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 3 апреля 2017 года. Сегодня все кандидаты сдали анонимное тестирование, а те, кто изъявил желание работать в общей юрисдикции, — напишут практическую часть. ВККС ожидала 876 кандидатов: 285 из числа помощников судей, которые имеют стаж работы на должности судьи как минимум три года и успешно прошли специальную подготовку в Национальной школе судей Украины, и 591 кандидата из числа лиц, которые принимают участие в отборе с особенностями, предусмотренными пунктом 29 раздела ХІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». На тестирование явилось 819 кандидатов.

В ходе пресс-брифинга председатель ВККС Сергей Козьяков напомнил, что первые девять месяцев Комиссия проводила квалификационное оценивание судей на соответствие занимаемой должности. Сейчас в этом процессе «вынужденная содержательная пауза» для проведения других конкурсных процедур. Г-н Козьяков отметил, что сегодня задействовано более половины секретариата Комиссии, все действия отточены до мельчайших деталей.

Заместитель председателя ВККС Станислав Щотка добавил, что 795 кандидатов будут писать практическое задание по общей специализации (уголовная задача с гражданским иском); 362 кандидата — административную, 327 — хозяйственную. Некоторые кандидаты (190) выявили желание написать практическое задание по двум юрисдикциям, но есть и такие (235), которые хотят писать по трем.

Результаты анонимного тестирования будут известны сегодня к концу дня.