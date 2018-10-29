Сегодня 29 октября 2018 года, 19:42

Украине пришлось заблокировать ряд решений комиссии по защите Черного моря

Украине пришлось заблокировать ряд решений комиссии по защите Черного моря от загрязнения, поскольку представители Российской Федерации пыталась всячески влиять на принятие решений. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Так, в Стамбуле (Турция) состоялось 34-е очередное заседание комиссии, где в этом году председательствует Российская Федерация.

«Украине пришлось заблокировать ряд решений комиссии, поскольку представители РФ пытались всячески влиять на принятие решений, в частности, участие граждан Украины по АР Крым в работе вспомогательных органов комиссии, которые должны представлять интересы Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что Украина заняла жесткую позицию и заблокировала принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп комиссии с участием представителей АР Крым и г. Севастополя.

«Любые решения, которые рассматриваются рабочими группами комиссии с участием граждан Украины по АР Крым, номинированных Россией, являются нелегитимными», — прокомментировал ситуацию глава Минэкологии Остап Семерак.

По его словам, представители РФ уже не впервые пытаются использовать международную арену для легализации аннексии Крыма. Недавно украинская делегация при поддержке делегаций из других стран не допустила двойной отчетности в Секретариате РКИК ООН о выбросах парниковых газов на территории Крыма. Тогда РФ пыталась отчитаться за Крым.