Киев готов привлекать инвесторов для внедрения системы автоматической фиксации нарушений ПДД

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали проект решения «Об осуществлении государственно-частного партнерства для реализации проекта «Внедрение системы фиксации нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме в городе Киеве».
Об этом информирует сайт Киевсовета.
Согласно проекту решения сфера обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме признается, где может применяться государственно-частное партнерство. Поэтому предполагается, что внедрение системы фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме будет финансироваться за счет частных инвестиций. По предварительным подсчетам, объем инвестирования должен составлять 24 миллиона долларов. Окупаемость и продолжительность проекта — 17 лет.
Решение фиксирует тот факт, что городские власти готовы поддерживать реализацию такого проекта. Далее предстоит подготовка конкурса по определению инвестора для осуществления государственно-частного партнерства для внедрения системы фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.
В целом проект позволит уменьшить количество ДТП на дорогах и улицах города, соответственно снизится уровень смертности и травматизма. Кроме того, будет исключен человеческий фактор при обнаружении фактов нарушения ПДД и, как следствие, мы избежим взяточничества и злоупотреблений.
Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
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