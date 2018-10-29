Сегодня 29 октября 2018 года, 17:59

МУС получил обращение о незаконном принуждении крымчан к службе в российской армии

В Международный уголовный суд передано обращение о незаконном принуждении крымчан к службе в Вооруженных силах РФ. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«Прокуратурой АР Крым совместно с Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека и Украинским Хельсинским союзом по правам человека в Международный уголовный суд было передано новое обращение о преступлениях российских государственных органов на территории оккупированного полуострова. На этот раз информация касалась незаконного принуждения крымчан к службе в армии оккупанта», — говорится на сайте ведомства.

Всего с весны 2015 года в ходе семи призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 229 украинских граждан. Нарушив нормы международного гуманитарного права, государственные органы РФ создали на полуострове общую атмосферу «принуждения», направленную на тех, кто отказывается вступать в ряды армии оккупанта.

Принуждение жителей Крыма служить в вооруженных формированиях или вооруженных силах Российской Федерации запрещается как национальным уголовным законодательством Украины, так и нормами международного гуманитарного права.

Так, согласно статье 438 УК Украины нарушение законов и обычаев войны, а также отдача приказа о совершении таких действий наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Украина не ратифицировала Римский статут, но признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) на неограниченный срок. Поскольку мобилизация населения оккупированной территории в вооруженные силы страны-оккупанта является составом одного из самых тяжких преступлений, который рассматривает Международный уголовный суд в Гааге, совместным трудом прокуратуры АР Крым и общественных организаций в МУС было направлено уже четвертое обращение в контексте статьи 15 Римского статута.

В то же время прокуратура Автономной Республики Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины, в частности относительно незаконного призыва жителей Крымского полуострова в Вооруженные силы РФ.

Поэтому обращение к международным механизмам, в частности Международного уголовного суда, необходимо для неотвратимости ответственности причастных к совершению военных преступлений на временно оккупированной территории полуострова Крым.