Сегодня 29 октября 2018 года, 17:59

В правительстве рассказали о преимуществах Инспекционного портала

26 октября с.г. первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов подписал Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития, Государственной регуляторной службой Украины, Офисом эффективного регулирования BRDO и Проектом USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS». Меморандум предусматривает модернизацию пилотного модуля Инспекционного портала с целью усовершенствования технических и функциональных характеристик для последующей передачи в собственность государства Украина и внедрения системы в промышленную эксплуатацию.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Инспекционный портал inspections.gov.ua — это пилотный модуль интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля), предусмотренной Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Сейчас 26 инспекционных органов из 33 включились в работу на портале и открыли информацию о своих проверках. По состоянию на октябрь 2018 года, в единой системе опубликовано почти 250 тыс. запланированных проверок на 2018-й и 2019 годы и более 50 тыс. результатов уже проведенных проверок.

«Благодаря инспекционному порталу мы сможем перевести государственное регулирование бизнеса на рискоориентированный подход, когда осуществляется проверка объективных рисков от бизнес-деятельности и по результатам которой возможно говорить, как проверка повлияла на уменьшение этих рисков. Сегодня некоторые инспекционные органы фиксируют те или иные нарушения в 99% случаях. Это ставит вопрос о необходимости содержания этих инспекторов для государства, ведь штрафы, которые они назначают, можно рассылать автоматически по почте. Портал позволяет найти информацию обо всех проверках, которые уже состоялись или будут проводиться, по какому алгоритму, что именно будет проверяться, для чего, кто именно и когда именно должен проверять. Это одна из тех вещей, которую мы можем сделать для борьбы со злоупотреблениями и коррупцией», — пояснил Максим Нефедов.

Первый заместитель министра отметил, что за время использования портала за счет повышения прозрачности уровень фиксации нарушений теми регулирующими органами, которые ранее фиксировали нарушения почти во всех случаях, снизился практически на 40 процентных пунктов.