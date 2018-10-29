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Сегодня 29 октября 2018 года, 16:25

В средине ноября состоится конференция по вопросам приобретения прав на объекты промышленной собственности

14—15 ноября 2018 года на Государственном предприятии «Украинский институт интеллектуальной собственности» («Укрпатент») состоится двухдневная конференция «Актуальные вопросы приобретения прав на объекты промышленной собственности, их охраны и коммерциализации».

Об этом говорится на сайте «Укрпатента».

Присоединиться к обсуждению тематических выступлений приглашаются изобретатели, патентообладатели, ученые, предприниматели, представители деловых кругов и специалисты сферы интеллектуальной собственности.

Для участия в мероприятии необходимо прислать заполненную регистрационную карту участника (участников) на электронный адрес Registration@ukrpatent.org.

Начало мероприятия — 14 ноября 2018 года в 10.00. Регистрация участников — с 9.00 до 9.45.

Контактное лицо: Владимир Рысак; телефон для справок: +380 (44) 494-05-27.

Программа конференции доступна по ссылке.