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В средине ноября состоится конференция по вопросам приобретения прав на объекты промышленной собственности

29 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

14—15 ноября 2018 года на Государственном предприятии «Украинский институт интеллектуальной собственности» («Укрпатент») состоится двухдневная конференция «Актуальные вопросы приобретения прав на объекты промышленной собственности, их охраны и коммерциализации».

Об этом говорится на сайте «Укрпатента».

Присоединиться к обсуждению тематических выступлений приглашаются изобретатели, патентообладатели, ученые, предприниматели, представители деловых кругов и специалисты сферы интеллектуальной собственности.

Для участия в мероприятии необходимо прислать заполненную регистрационную карту участника (участников) на электронный адрес Registration@ukrpatent.org.

Начало мероприятия — 14 ноября 2018 года в 10.00. Регистрация участников — с 9.00 до 9.45.

Контактное лицо: Владимир Рысак; телефон для справок: +380 (44) 494-05-27.

Программа конференции доступна по ссылке.

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