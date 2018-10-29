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Евросуд принял жалобу экс-совладельца ЮКОСа

29 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, который утверждает, что Россия нарушила его право на справедливое судебное разбирательство по его уголовному делу.

Г-н Невзлин направил в ЕСПЧ жалобу в 2008 году, но суд коммуницировал ее только сейчас. Заявитель утверждает, что в России его уголовное преследование было политически мотивированным.

Информация о жалобе опубликована на сайте ЕСПЧ. Как сказано в деле, в период с 2003-го по 2004 год власти РФ подали ряд налоговых претензий к ЮКОСу и заморозили его активы. В результате серии судебных разбирательств компания должна была выплатить задолженность и штрафы, из-за которых она в итоге обанкротилась.

Примерно в то же время несколько высокопоставленных должностных лиц ЮКОСа, включая его владельцев, менеджеров и адвокатов, были арестованы и впоследствии осуждены за мошенничество, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Г-на Невзлина обвинили в хищении и уклонении от уплаты налогов, а кроме того, в организации убийств и покушений, но он успел скрыться от розыска. Его судили заочно и приговорили к пожизненному лишению свободы. Сейчас он живет в Израиле.

ЕСПЧ просит российскую сторону ответить на вопросы, был ли г-н Невзлин проинформирован на том языке, который он понимает, о характере и причине обвинения против него, как того требует статья 6 Конвенции о правах человека? Имел ли заявитель достаточное время и возможности для подготовки его защиты? Может ли заявитель эффективно защищаться с помощью юристов по своему выбору? Может ли заявитель надлежащим образом изучить или проверить показания свидетелей против него? Получил ли заявитель справедливое судебное разбирательство без какой-либо дискриминации?

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