Сегодня 29 октября 2018 года, 16:25

ВС разъяснил последствия непринятия объекта инвестирования в определенный законом срок

Неподписание доверителем (инвестором) акта приема-передачи объекта инвестирования в установленный законом срок (два месяца) без уважительных причин является основанием для открепления от него объекта инвестирования. На такую норму, содержащуюся в части 12 статьи 20 Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью» (Закон), обратил внимание Верховный Суд в постановлении от 3 октября 2018 года по делу №752/21249/15-ц (производство № 61-17668св18).

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Этим решением суд удовлетворил кассационную жалобу владельца квартиры, которая была приобретена у застройщика. Право собственности упомянутого лица на недвижимость, а также законность передачи ему таких прав застройщиком обжаловал в суде гражданин, который в октябре 2013 года заключил договор об участии в Фонде финансирования строительства. 11 июня 2014 года он получил права и обязанности по этому договору. В этот же день фонд выдал справку о его праве на приобретение в собственность объекта инвестирования — спорной квартиры.

Дом ввели в эксплуатацию 26 мая 2015 года на основании соответствующей декларации. Однако из-за длительного непринятия инвестором квартиры (более полугода) 8 декабря 2015 года от него был откреплен объект инвестирования. Впоследствии застройщик продал квартиру другому лицу, которое приобрело право собственности на недвижимость 6 января 2016 года.

Инвестор просил суд признать открепление противоправным и отменить свидетельство о праве собственности нового владельца. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска инвестора, учитывая длительное непринятие истцом объекта инвестирования. Однако апелляционный суд удовлетворил его жалобу частично. Поэтому в кассационную инстанцию обратился владелец квартиры, который был лишен соответствующих прав.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а решение суда апелляционной инстанции следует отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

ВС отметил, что частью 12 статьи 20 Закона предусмотрено, что если доверитель исполнил все обязательства перед управителем ФФС, но в течение двух месяцев после ввода объекта строительства в эксплуатацию без уважительных причин не подписал акт приема-передачи закрепленного за ним объекта инвестирования и не подал в письменной форме свои замечания относительно несполнения застройщиком своих обязательств по объекту строительства и объекта инвестирования в соответствии со ст. 19 этого Закона, управление имуществом прекращается и управляющий открепляет от доверителя объект инвестирования и все закрепленные за ним измеримые единицы этого объекта инвестирования.

29 мая 2015 года застройщик сообщил о вводе объекта в эксплуатацию способом, предусмотренным упомянутым договором — путем размещения сообщения на официальном сайте проекта. Так что именно с этого времени начинается отсчет двухмесячного срока для подписания акта приема-передачи закрепленного за истцом объекта инвестирования. ВС отметил, что суд апелляционной инстанции ошибочно счел, что этот срок начинается со дня получения истцом письма о введении дома в эксплуатацию, поскольку законом предусмотрено иное.

11 ноября 2015 года о введении дома в эксплуатацию застройщик сообщил инвестора в письме, в котором указал и о необходимости в 1 декабря 2015 принять в установленном порядке объект инвестирования, подписать акты приема-передачи с застройщиком, а также договор с эксплуатирующей и обслуживающей организацией, определенной застройщиком. Это письмо истец получил лично 13 ноября 2015 года, что подтверждается обратным почтовым заказным уведомлением о вручении почтового отправления.

27 и 28 ноября 2015 года в газетах «Дивиденды Столица» и «Голос Украины» было размещено объявление о розыске инвестора и сообщения о необходимости срочного прибытия в офис застройщика для получения закрепленного за ним объекта инвестирования. Кроме того, 3 декабря 2015 ему была направлена телеграмма с просьбой немедленно обратиться к застройщику для получения надлежащим образом и в установленном порядке объекта инвестирования. Только после этого, из-за промедления инвестора 8 декабря 2015 от него открепили объект инвестирования и впоследствии квартиру продали другому лицу.

ВС пришел к выводу, что решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении первоначального иска инвестора соответствует требованиям закона и материалам дела, поэтому оснований для его изменения или отмены нет.