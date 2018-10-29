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В рамках Legal High School запустили новое направление — Школу интеллектуальной собственности

29 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Слушатели LHS получат возможность изучить тонкости права интеллектуальной собственности, а также из первых уст узнать обо всех актуальных тенденциях в сфере IP. 26 октября в рамках образовательной платформы LHS стартовал новый проект — Школа интеллектуальной собственности. Лекции на этой недели пройдут в рамках следующих блоков: право интеллектуальной собственности в цифровой экономике; патентирование; торговые марки; объекты интеллектуальной собственности в коммерческом обороте. Лекторами выступят лучшие специалисты в IP-сфере: Татьяна Харебава, Константин Зеров, Ольга Белякова, Ирина Ортинская, Александр Молотай, Анна Прохорова и другие эксперты в области интеллектуальной собственности.

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