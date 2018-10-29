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ВСП: «свободный слушатель» требовал доказать наличие полномочий судьи

В Высший совет правосудия 24 июля 2018 года поступило сообщение судьи Донецкого окружного административного суда Ларисы Голубовой от 20 июля 2018 года о вмешательстве в ее деятельность при осуществлении правосудия. Об этом передает портал «Судебная власть Украины».

Судья отмечает, что в ее производстве находится дело по иску физического лица к Угледарскому городскому совету о признании противоправным и отмене решения Угледарского городского совета.

19 июля 2018 года двое неизвестных мужчин явились в суд и потребовали у секретаря и помощника судьи предоставить им для ознакомления материалы упомянутого дела. При этом они отказались предоставить документы, удостоверяющие их личности, зато вызвали наряд полиции, ссылаясь на нарушение их конституционных прав секретарем судебного заседания и помощником судьи.

20 июля 2018 года те же лица появились в судебном заседании по данному делу, судом были установлены их личности.

По причинам отсутствия у одного из них документов в подтверждение полномочий быть представителем стороны по делу он не был допущен к участию в судебном заседании. Возмутившись, гражданин потребовал доказать ему наличие у судьи полномочий и предъявить удостоверение судьи, при этом кричал и бегал по залу судебных заседаний, делал подсказки представителю истца, называя это правовой помощью, в связи с чем суд сделал ему замечание, сказано в сообщении. Присутствующий гражданин на замечания не отреагировал, зато продолжал нарушать порядок проведения судебного заседания, в результате чего суд применил к нему меру принуждения — удаление из зала судебного заседания. Нарушитель порядка отказался покинуть зал и вызвал наряд полиции, утверждая, что правосудие осуществляет неизвестный, чем нарушаются его права (как свободного слушателя).

Уходя из зала судебных заседаний, лицо пригрозило, что в дальнейшем судья будет привлечена к ответственности.

Судья расценивает такие действия как попытку срыва судебного заседания.

На запрос члена ВСП прокуратура Днепропетровской области предоставила ответ, из которого следует, что 30 августа 2018 года следственным отделом Славянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов).

ВСП решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 30 августа 2018 года по заявлению судьи Донецкого окружного административного суда Ларисы Голубовой.