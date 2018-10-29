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Киберполицейские заручились поддержкой Сингапура в борьбе с криптовалютным мошенничеством

29 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр по вопросам нацбезопасности Сингапура Тео Чи Хин договорились о сотрудничестве между киберполицейскими двух стран. Об этом украинский министр сообщил в Twitter, передает UA|TV.

«Согласовали прямые контакты между нашими киберполицейскими. Нас особенно интересует борьба с финансовым мошенничеством с криптовалютой», — написал он.

Кроме того, глава украинского ведомства встретился с министром внутренних дел Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом, во время встречи состоялось обсуждение совместных гибридных угроз в современном мире и достигнута договоренность о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции.

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