Киберполицейские заручились поддержкой Сингапура в борьбе с криптовалютным мошенничеством

Министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр по вопросам нацбезопасности Сингапура Тео Чи Хин договорились о сотрудничестве между киберполицейскими двух стран. Об этом украинский министр сообщил в Twitter, передает UA|TV.
«Согласовали прямые контакты между нашими киберполицейскими. Нас особенно интересует борьба с финансовым мошенничеством с криптовалютой», — написал он.
Кроме того, глава украинского ведомства встретился с министром внутренних дел Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом, во время встречи состоялось обсуждение совместных гибридных угроз в современном мире и достигнута договоренность о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции.
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