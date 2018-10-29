Сегодня 29 октября 2018 года, 13:17

НБУ и Минфин впервые проведут Форум по международному налоговому сотрудничеству

Национальный банк Украины и Министерство финансов Украины при партнерстве Организации по экономическому сотрудничеству в Европе (ОЭСР), Агентства США по международному развитию USAID и Всемирного банка проведут мероприятие под названием «#BEPSinUA: Форум по международному налоговому сотрудничеству». Мероприятие состоится 1 ноября 2018 года в Киеве. Об этом сказано на сайте Национального банка Украины. Программа доступна по ссылке.

«С прогрессом глобализационных процессов исчезли барьеры для финансовых потоков, а значит, перед каждой страной сегодня стоит задача обеспечения своей финансовой стабильности не только на национальном, но и на мировом уровне. Ежегодно применение стратегий ухода от налогообложения, основанных на размывании базы и перемещении доходов за границу (BEPS), вызывает потери бюджетов стран мира в размере 100-240 млрд долларов США, что соответствует 4-10% общемировых поступлений от налога на прибыль предприятий. Ответом на это стал план действий BEPS ОЭСР и стран G20, учрежденный в 2015 году. Он предоставляет государствам необходимые правовые, административные и IT-инструменты для устранения пробелов и несоответствий в международных правилах налогообложения, которые могут использоваться для сокрытия доходов предприятий или их искусственного перемещения в низконалоговые или безналоговые юрисдикции, где экономическая деятельность предприятий незначительна или отсутствует», — описывают актуальность проблематики организаторы мероприятия.

Отмечается, что Украина также ведет работу в этом направлении с 2016 года. На этой неделе Министерство финансов и Национальный банк обнародовали проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с целью имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения». Документ призван поддержать финансовую стабильность в стране в условиях перехода к свободному движению капитала, повысить эффективность налогового регулирования и ввести единые требования к прозрачности ведения бизнеса в Украине по международным стандартам.

Среди спикеров мероприятия:

- заместитель министра финансов Грузии Лаша Хуцишвили;

- вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Эстонии Дмитрий Егоров;

- председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Нина Южанина;

- заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов;

- и. о. заместителя председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов;

- представитель в ОЭСР Министерства финансов Польши Петр Пионтковский;

- начальник отдела международного сотрудничества по вопросам налогообложения Службы доходов Министерства финансов Грузии Давид Читаишвили;

- старший налоговый эксперт Федерального министерства финансов Германии Майкл Кизеветтер;

- старший консультант по вопросам налогов и правонарушений, Центра ОЭСР из налоговой политики и администрирования Ниле Барух и др.