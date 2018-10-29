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Украина и Беларусь договорились о реадмиссии

29 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Украина заключила с Республикой Беларусь Соглашение о реадмиссии.

Документ 26 октября 2018 года подписали председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Целью Соглашения является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией путем усовершенствования правового регулирования этой деятельности.

Соглашение на основе взаимности определяет быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, находящихся на территориях Украины и Республики Беларусь нелегально.

Говорится, что подписание Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между Украиной и Республикой Беларусь, а также соблюдению Украиной своих обязательств перед мировым сообществом по внедрению эффективных рычагов осуществления государственной политики в сфере реадмиссии лиц.

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