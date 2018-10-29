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30 октября Валентин Гвоздий раскроет нюансы налогообложения адвокатской деятельности

29 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Заместитель председателя Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий проведет двухчасовой курс «Налогообложение адвокатской деятельности». Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Мероприятие состоится 30 октября с.г. в 18.00.

Место проведения: г.Киев, ул. Борисоглебская, 3, 2-й этаж.

Во время курса будут освещены следующие вопросы:

• налогообложение индивидуальной адвокатской практики;

• налогообложение адвокатского бюро;

• налогообложение адвокатского объединения;

• налогообложение доходов адвокатов, являющихся учредителями / участниками / руководителями.

Каждый слушатель получит сертификат, а адвокаты — два зачетных балла.

Регистрация http://www.hsa.org.ua/opodatkuvannya-advokatskoyi-diyalnosti/.

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