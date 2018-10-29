Заместитель председателя Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий проведет двухчасовой курс «Налогообложение адвокатской деятельности». Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Мероприятие состоится 30 октября с.г. в 18.00.
Место проведения: г.Киев, ул. Борисоглебская, 3, 2-й этаж.
Во время курса будут освещены следующие вопросы:
• налогообложение индивидуальной адвокатской практики;
• налогообложение адвокатского бюро;
• налогообложение адвокатского объединения;
• налогообложение доходов адвокатов, являющихся учредителями / участниками / руководителями.
Каждый слушатель получит сертификат, а адвокаты — два зачетных балла.
Регистрация http://www.hsa.org.ua/opodatkuvannya-advokatskoyi-diyalnosti/.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине новый Основной Закон?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: