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Сегодня 29 октября 2018 года, 13:17

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30 октября Валентин Гвоздий раскроет нюансы налогообложения адвокатской деятельности

Заместитель председателя Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий проведет двухчасовой курс «Налогообложение адвокатской деятельности». Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Мероприятие состоится 30 октября с.г. в 18.00.

Место проведения: г.Киев, ул. Борисоглебская, 3, 2-й этаж.

Во время курса будут освещены следующие вопросы:

• налогообложение индивидуальной адвокатской практики;

• налогообложение адвокатского бюро;

• налогообложение адвокатского объединения;

• налогообложение доходов адвокатов, являющихся учредителями / участниками / руководителями.

Каждый слушатель получит сертификат, а адвокаты — два зачетных балла.

Регистрация http://www.hsa.org.ua/opodatkuvannya-advokatskoyi-diyalnosti/.